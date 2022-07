Reunião do Conselho de Turismo - Divulgação

Publicado 06/07/2022 07:00

Na reunião de segunda-feira (4) do Conselho Estadual de Segurança Turística (Consetur), a pauta foi a criação de um programa de segurança específico para Copacabana — afinal, a Princesinha do Mar continua tendo grande apelo com os turistas. A ideia é concentrar esforços no ponto com maior incidência de crimes, o Calçadão, abrangendo inclusive a areia. A meta é botar tudo na rua até setembro, quando chega a turma que vem curtir o Rock in Rio.