Publicado 05/07/2022 09:00

Não são apenas os artistas que estão de olho no que acontece hoje no Congresso Nacional, onde estão pautadas as análises dos projetos de leis culturais vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Daqui da Cidade Maravilhosa, a turma da RioFilme também acompanha com expectativa, já que um dos dispositivos da Lei Paulo Gustavo prevê a obrigação de investimento de parte dos recursos em salas de cinema. Caso a proposta batizada em homenagem ao criador da inesquecível Dona Hermínia se torne realidade, isso pode viabilizar a expansão do programa CineCarioca. Por enquanto, o Complexo do Alemão é a única comunidade com projetor em funcionamento, tendo acesso a filmes com ingressos subsidiados. A prefeitura quer ampliar a rede, e a meta inclusive faz parte do pacote da Retomada do Audiovisual Carioca. Os locais ainda estão em estudo, mas a prioridade deve ser para as Zonas Norte e Oeste, onde há menos opções para curtir a sétima arte.





Mais empregos que a média nacional

Depois de um período de vacas magras entre 2017 e 2020, em que 167 mil vagas formais foram perdidas, o cenário no Rio de Janeiro mudou. De acordo com o Caged, nos últimos 17 meses, a média mensal da geração de empregos voltou a crescer e ficou atrás apenas de São Paulo, entre as capitais. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a média municipal é mais do que o dobro da nacional: são 7,1 mil novos postos mensais contra 2,8 mil, respectivamente.

Faixas diferentes no mesmo espaço

Tem gente indicando Eduardo Paes ao "Oscar" de melhor jogada eleitoral. É que, ao levar Lucinha ao PSD, o alcaide deixou acertado que o pupilo Eduardo Cavaliere — também aspira a estadual — teria trânsito livre na Zona Oeste.

Picadinho

São Gonçalo recebe cubo gigante com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ação faz parte de evento sobre sustentabilidade no Rio de Janeiro.

O espetáculo Bancada da Morte, de Paulo Bond Simões, estreia quinta-feira, às 20h, no Teatro Cândido Mendes.

Presidente do PDT em São Paulo, o líder sindical Antônio Neto lançou o Podcast do Trabalhador.

O Festival Dulcina retorna à cena teatral. O edital de inscrições, para peças de todo o Brasil, fica aberto de 4 a 25 de julho através do site do evento www.festivalducina.com.br.