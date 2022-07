PT de Lula é o partido com mais seguidores no Instagram - Ricardo Stuckert

Publicado 03/07/2022 09:00

Embora o PL seja atualmente dono da maior bancada na Câmara Federal, com 77 parlamentares, o partido está longe de levar a popularidade a uma das principais redes sociais, o Instagram. Na plataforma de compartilhamento de fotos e vídeos, quem reina de forma absoluta é a legenda que elegeu o maior número de deputados em 2018, o PT. Os 735 mil seguidores são quase o dobro do segundo colocado, o Novo — que manteve em oito o número de representantes em Brasília. Coladinho aos 375 mil fãs do partido de Felipe D'Ávila, vem o PSOL, com 362 mil, em um ranking apurado no próprio aplicativo. O partido do presidente Jair Bolsonaro? Esse tem só 34 mil admiradores, em um quase empate com o PSC, com seus 33,6 mil. Isso porque o partido que conquistou o Palácio Guanabara em 2018 tem nove gabinetes na capital do país. E o pequeno partido conservador dá um banho em outro gigante do Congresso. O PP tem 56 deputados — e é seguido por 7,4 mil perfis.

Marielle na Câmara

Inspirada pelo momento atual, Monica Benicio pediu o desarquivamento de mais um projeto Marielle que nunca foi votado na Câmara: o que cria o Programa de Atenção Humanizada ao Aborto Legal e Juridicamente Autorizado.

Liderança na redução de crimes

A 7ª Área Integrada de Segurança Pública, que abrange São Gonçalo, foi a que mais reduziu a Letalidade Violenta no primeiro semestre: a diminuição foi de 47,9%. E também liderou a queda em roubos de carros e cargas.

Picadinho

Carlos Frota, Luís Campos e Sonia Klausing participam da palestra "Pré-campanha, propaganda e internet nas Eleições de 2022", em 06/07, às 18h, no YouTube da OAB Méier.

Está aberta a votação on-line para o Prêmio Popular do 11º “Prix Photo Aliança Francesa”.

Hoje, a Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica comemora 10 anos com concerto na Sala Cecília Meirelles, às 11h.

O Sesc RJ está com inscrições abertas até o dia 10 de julho para o processo seletivo para preencher 692 vagas gratuitas no curso de Imersão em Língua Estrangeira.