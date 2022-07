Rodrigo Maia, Neto e Daniela Maia almoçam em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 02/07/2022 08:00

Em sua primeira disputa eleitoral, Daniela Maia (PSDB) está seguindo os passos do pai: muito trabalho de bastidor e muitas conversas, mais ouvindo do que falando. Na sexta-feira (1), ela e o irmão foram a Volta Redonda almoçar com o prefeito Neto, ex-colega de Rodrigo Maia no DEM. O convescote reuniu ainda o antigo primeiro-casal do Rio, Luiz Fernando Pezão e Maria Lúcia.