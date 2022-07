Uma das fotos já selecionadas pelo projeto Urbegrafia - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2022 10:00

Com menos de dez dias, o projeto colaborativo da Núcleo da Ideia e RIOetc no perfil @urbegrafia já recebeu 3,5 mil fotos, respondendo às missões propostas. A ideia é enaltecer as belezas do Rio em um mosaico visual, e fazer um livro ao fim do projeto.