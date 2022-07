Roberto Jefferson foi preso por suspeita de participação em uma milícia digital voltada a ataques à democracia, mas há uma semana foi levado para um hospital, para tratar um problema nos rins - Reprodução internet

Publicado 01/07/2022 09:00

A pré-candidatura de Roberto Jefferson ao Governo do Rio — lançada diretamente de São Paulo por sua filha, Cristiane Brasil — não é unanimidade no PTB. Na verdade, boa parte do partido quer mesmo é ver seu presidente de honra na raia mais importante da corrida eleitoral. E isso independentemente de a prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes estar vigente ou não em agosto, quando a política vai às ruas pedir votos. Aliás, se só puder fazer campanha de dentro de casa, tanto melhor. A avaliação é que o delator do Mensalão conquistou um eleitorado que já não se vê mais contemplado por Jair Bolsonaro, desde o mergulho do Centrão no governo federal. E, sem coligação nas eleições proporcionais, um presidenciável defendendo o número 14 poderia potencializar os votos na legenda. O problema da estratégia é fazê-la vingar… dentro do próprio partido. A legenda tem uma reunião marcada para a próxima quinta-feira.





As micro-histórias da História

O presidente da Comissão de Cultura da Alerj, Eliomar Coelho (PSB), está festejando a realização de um curso em parceria com a Escola do Legislativo. "Frestas do tempo, pistas da história — 1922 - 2022" vai botar arte no currículo normalmente mais "frio" da Casa. A ideia é estimular a reflexão e o surgimento de novas políticas culturais e educativas. As dez aulas presenciais serão transmitidas online, e as inscrições (que acabam no dia 5) estão cercando os três dígitos.

Picadinho

Peças da coleção de louças de Dom João VI, pertencentes ao empresário Claudio Castro, estão no livro "A mesa do Rei ", de André Rigo.

O Festival Dulcina de teatro, em Brasília, abre as inscrições para peças de todo o Brasil, de 4 a 25 de julho.

O RioHarpFestival acontecerá durante o mês de julho, reunindo cerca de 150 músicos, sendo 30 harpistas de 20 países.

Hoje a Secretaria Municipal de Turismo lança, em parceria com o Senac, a Escola Carioca de Turismo. Serão 3.700 vagas para qualificação e profissionalização.