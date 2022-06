Provão do Ceja reúne mais de 10 mil inscrições - Divulgação

Provão do Ceja reúne mais de 10 mil inscrições Divulgação

Publicado 30/06/2022 17:56

Depois de 20 anos sem ser realizado, o "Provão do Ceja" reuniu mais de 10 mil inscritos. O retorno do exame — direcionado a alunos que retomaram os estudos fora da idade escolar — se deu graças a uma portaria publicada em maio pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições se encerraram em 24 de junho.

Atualmente, há 58 mil matriculados na rede dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (Ceja). Aliás, na sexta-feira (1) acontece a abertura de uma nova unidade, em Duque de Caxias.