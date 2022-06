Pré-candidato à reeleição, Dr. Luizinho faz um L com as mãos - Divulgação

Pré-candidato à reeleição, Dr. Luizinho faz um L com as mãosDivulgação

Publicado 30/06/2022 08:00

Presidente estadual do PP — um dos partidos de sustentação do governo federal — o deputado Doutor Luizinho tem chamado a atenção por exibir um L com as mãos nas fotos. O federal lembra que usa o símbolo desde 2018, quando concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo. E ressalta que, para diferenciar seu gesto do L de Lula, o dele tem o dedo médio estendido ao lado do indicador.