Cláudio Castro (PL) anunciou o acordo com a União para a adesão do Rio ao Plano de Recuperação FiscalDivulgação

Publicado 29/06/2022 17:51

O fim do mês costuma ser uma época de aperto — mas o funcionalismo estadual pode comemorar. O governo vai depositar a primeira parcela do 13º nesta quinta-feira (30). Este é o segundo ano seguido em que o direito é antecipado. O pagamento é destinado a 424.029 servidores ativos, inativos e pensionistas, e o valor da folha é de R$ 1,46 bilhão.

"Além de ser uma maneira de reconhecer e agradecer o trabalho dos servidores, esse dinheiro ajuda a movimentar a economia do nosso estado", comemora o governador Cláudio Castro (PL).

O secretário de Fazenda, Leonardo Lobo, lembra que a entrada do estado no novo Regime de Recuperação Fiscal foi fundamental:

"O pagamento antecipado de metade do 13º salário é possível porque o estado tem conseguido aumentar as suas receitas e controlar suas despesas", diz ele.

Vale lembrar que os descontos previstos em lei, como o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária, não incidem sobre esta parcela. De acordo com o calendário oficial de pagamentos divulgado em fevereiro, o restante do dindim será pago em 20 de dezembro. Os contracheques já estão disponíveis no Portal do Servidor.