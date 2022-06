O deputado David Miranda (PDT) - Divulgação / PDT

A Câmara dos Deputados vota hoje o PL 6.355/2019, de David Miranda (PDT), que inclui a prevenção ao suicídio no Programa Nacional de Vida para profissionais da segurança pública. O pedetista lembra que, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais agentes tiraram a própria vida do que morreram em serviço. Em 2019, os números foram 91 e 62, respectivamente.