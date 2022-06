Base governista no senado se articula para travar CPI do MEC - Divulgação

Publicado 28/06/2022 15:03

A base governista no Senado se articulou para postergar a criação da CPI do MEC. Os senadores , alegando que outras comissões foram criadas primeiro e, até, já foram lidas em plenário. A CPI do MEC, por outro lado, ainda aguarda a leitura para começar as atividades.

Os senadores reivindicam nos documentos o princípio constitucional de isonomia: “A hipótese de ser mais uma vez atropelada, em que não quero crer, dado o senso de Justiça e os conhecimentos jurídicos de V. Exa., traria a dolorosa impressão de que existem senadores mais importantes do que outros, o que seria profundamente negativa para o parlamento brasileiro”, escreveu Plínio Valério, defendendo a CPI das ONGS, que foi proposta por ele.