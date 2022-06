Cadastro de eleitores é ativo importante no pleito de 2022 - Pixabay

Publicado 28/06/2022 09:00

Com a liberação dos disparos em massa, as equipes dos pré-candidatos estão empenhadas em arregimentar o maior número possível de telefones celulares, para engajar eleitores. Mas nem todas as estratégias para construir as bases de dados têm tudo para dar certo. Por um lado, existe aspira que, antes dos eventos, coloca ajudantes para conversar com cada um dos presentes e fazer, naquele momento, o cadastro na plataforma de gerenciamento de dados. Outros apostam na distribuição de flyers virtuais e reais, com links e QR codes para os próprios interessados entrarem no sistema. Mas claro que tem a turma achando que tudo cai do céu — inclusive com metas para cada cabo eleitoral inserir coisa de mil contatos nos programas. Sei não, mas a chance de uma mensagem aleatória resultar em um consentimento — como preconiza a LGPD — não parece das melhores. Partidos também têm investido nos cadastros. O PSC, por exemplo, já lançou o seu Zap.

Esperando a aprovação

A Câmara de Itaboraí vota hoje as contas de 2019 e 2020 do ex-prefeito Sadinoel (PSD) — aspira nestas eleições. Os pareceres do TCE foram favoráveis, portanto, para um resultado diferente, são necessários 2/3 dos votos.

Gratificação para a atenção primária

André Corrêa (PP) está de olho no DO: a Alerj aprovou seu projeto para conceder uma gratificação aos agentes comunitários de saúde — na prática, um 14° salário. Cerca de 150 mil profissionais serão beneficiados com a sanção.

Picadinho

Hoje, na OAB Magé, às 18h, as professoras Sonia Klausing, Kathyla Katheryne e Ariana Cardinot participam do simpósio em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+

Karol Conká será atração do Festival beneficente LGBT+ 'Be Yourself', que reúne artistas no Circo Voador amanhã.

A Comissão de Cultura da Alerj abriu as inscrições para a entrega do Diploma Heloneida Studart de Cultura 2022.

Paulo Velasco e Pedro Rafael lançam "A Venezuela e o chavismo em perspectiva: análises e depoimentos", amanhã, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.