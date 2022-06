PCdoB formaliza apoio a André Ceciliano - Divulgação

Publicado 27/06/2022 14:19

A pré-candidatura de André Ceciliano (PT) ao Senado recebeu, nesta segunda-feira (27), o apoio formal do PCdoB. O partido, federado com o PT e com o PV, recebeu o aspira em sua sede, no Centro do Rio.

Além do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, estavam presentes o presidente do PT-RJ, João Maurício, o presidente do PCdoB-RJ, João Batista, além das deputadas Jandira Feghali, federal, e Enfermeira Rejane, estadual.