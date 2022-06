Zico - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 26/06/2022 07:00

Falta pouco para o apito inicial da Copa Zico, organizada pelo ídolo do Flamengo com patrocínio da prefeitura. No próximo dia 30, será liberada a primeira parcela para o pessoal botar os times em campo. Ao todo, serão 10 etapas em Vilas Olímpicas, em um campeonato para valorizar os atletas e peneirar talentos das categorias de Sub 11 a Sub 18. A parceria, aliás, já rendeu dividendos para o próprio secretário de Esportes, Francisco Bandeira. Suas redes sociais ganharam impulso depois que o Galinho de Quintino passou a segui-lo.