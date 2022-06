Deputados se reúnem com presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sindcomb) - Divulgação

Publicado 24/06/2022 19:08

Os deputados Dionísio Lins e Julio Lopes, ambos do partido Progressistas, se reuniram com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sindcomb) para discutir a sonegação e o desvio de combustíveis. A atuação do Procon e do IPEM nas fiscalizações de postos também fez parte da pauta.



“Hoje existem cerca de 650 postos em atividade aqui na cidade do Rio de Janeiro, sendo que de acordo com o SINDCOMB, cerca de 35% deles são bandeira branca. Nada contra os postos sem bandeira; mas há de se estranhar vermos quase que diariamente, caminhões de distribuidoras de combustíveis de bandeira abastecendo esses locais”, disse o deputado Dionísio Lins.

Para o colega do PP, Júlio Lopes, uma solução está na implementação de um sistema que monitore a revenda de combustíveis e mantenha os consumidores informados sobre os postos com os melhores preços. Ele fez uma solicitação tanto à Casa Civil, como à Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP).