Publicado 24/06/2022 07:00

Sabe aqueles carros cheios de câmeras usados para atualizar os aplicativos de mapas? O Rio vai ganhar um semelhante, mas para identificar problemas, como falta de poda ou má conservação. O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, apresenta hoje a ideia, feita em parceria com o Escritório de Dados da Prefeitura, na 2ª Edição do Rio Cidade Inteligente. O objetivo é a administração exercer um papel pró-ativo no cuidado da área, em vez de apenas esperar as demandas do 1746 — além de ajudar a identificar as prioridades.