Anthony Garotinho - Armando Paiva / Agência O Dia

Anthony GarotinhoArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 23/06/2022 16:58 | Atualizado 23/06/2022 17:10

Não é nesta quinta-feira (23) que a classe política terá uma resposta sobre a elegibilidade do ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil). O julgamento dos embargos apresentados pelo pré-candidato ao governo foi interrompido por um pedido de vista do desembargador Tiago Santos — indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Ele não foi o único, no entanto. João Ziraldo Maia também quer analisar melhor o processo. Se o recurso for negado, o campista pode ficar fora do pleito deste ano.