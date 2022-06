Chico Machado, Jair Bittencourt e Márcio Pacheco - Julia Passos/ Alerj

Publicado 23/06/2022 09:00

O painel eletrônico da Alerj ainda não tinha esfriado quando uma edição extra do Diário Oficial trouxe a nomeação de Márcio Pacheco como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A vitória por 47 votos já era mais do que esperada, depois de o governo entrar de sola na disputa — mas dizem os malvadinhos que o agora ex-deputado deveria agradecer mesmo é a... Eduardo Paes (PSD). A articulação em favor de Rosenverg Reis (MDB) teria sido o fator determinante para Cláudio Castro (PL) passar a cobrar fidelidade da base. Mas a orientação do alcaide não foi lá seguida à risca: apenas Bebeto e Lucinha votaram no irmão do ex-prefeito de Caxias, enquanto os outros se abstiveram. Já no União, mais da metade fincou o pé no outro lado: Fabio Silva, Franciane Motta, Luiz Martins, Marcelo Dino, Marcos Muller e Thiago Pampolha. Com a debandada, Reis teve menos votos do que Hans Springer, escolhido pela esquerda... e por Alana Passos e Alexandre Freitas.





Quebrando barreiras

A atriz Tati Infante compartilhou com os seguidores que está em um projeto na TV Record. O detalhe é que ela é casada com o deputado Pedro Paulo — e inclusive já chegou a ter percalços na carreira por esse motivo.

Picadinho

Estão abertas as inscrições para o "Climate Reality Leadership Corps 2022", treinamento online e gratuito para formar líderes no combate às crises climáticas.

Hoje o ex-técnico das seleções brasileiras de vôlei Bernardinho vai ministrar exercícios no ParkJacarepaguá.

Hoje, Dercy Gonçalves será homenageada em uma tarde de autógrafos de "Minha tia Dercy", em Ipanema.

"Uma roda de telas ao som do samba" é a exposição do médico e artista Alex Magno, em cartaz na Mostra Casa Design, em Botafogo, até o dia 17.