A vereadora Monica BenicioDivulgação / CMRJ

Publicado 23/06/2022 08:00

As sessões de quarta-feira na Câmara do Rio são reservadas a projetos não polêmicos — chancelados como tal pelo colégio de líderes. O que não impediu Carlos Bolsonaro, ontem (dia 22), de pedir votação nominal no projeto de Monica Benicio propondo a divulgação do número de contato para denúncias de violações durante incursões policiais. Foram só cinco votos contrários, e o PL 931/2021 foi aprovado em primeira discussão.