O suplente Rafael do GordoReprodução / redes sociais

Publicado 23/06/2022 11:00

Embora não tenha planos de se candidatar este ano, e apoiar a campanha de Douglas Ruas (PL), o gonçalense Rafael do Gordo (PSDB) está animado com o prospecto de conseguir voltar à Alerj na reta final do mandato. A 17ª Câmara determinou que o registro de Eurico Júnior (PV) no cadastro de condenados por improbidade seja alterada para 2021. O deputado, no entanto, pretende recorrer e diz que a decisão fere a coisa julgada de um caso no qual não houve dolo.