Bruno Dauaire (PSC) - Divulgação

Bruno Dauaire (PSC) Divulgação

Publicado 07/06/2022 07:00

O campista Bruno Dauaire (União) está passando a lupa na agenda para articular em favor da elegibilidade de Anthony Garotinho. Como revelou o jornalista Ricardo Bruno, André Mendonça pediu vistas no julgamento — empatado — no STF sobre a validade de provas do caso "Chequinho". Dauaire já entrou em contato com o contemporâneo da faculdade de Direito Flávio Bolsonaro (PL).

O deputado estadual — que também conviveu com o Zero Um na Alerj — quer fazer uma visita ao ministro na condição de advogado e apresentar sua tese: segundo o deputado, tudo começou com uma perseguição política em Campos.