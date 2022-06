Ponte Rio Niterói com um navio cargueiro passando. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco

A dificuldade do acesso a fertilizantes agrícolas pelo Brasil em virtude do conflito entre Rússia e Ucrânia vai além das desculpas do governo. Segundo o advogado e diplomata Paulo Fernando Pinheiro Machado, do IAB, o desmonte da indústria naval brasileira faz com que não tenhamos nem ao menos navios para transportar os insumos. Para ele, a recriação do Lloyd Brasileiro, extinto em 1997, deveria ser prioridade por se tratar de questão de segurança.