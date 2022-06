O deputado Eliomar Coelho (PSB) vai lançar um livro de poemas com o filho - Maira Coelho /Agencia O Dia

Publicado 04/06/2022 11:00

O deputado Eliomar Coelho já demonstrou seu lado poeta em diversas ocasiões no plenário da Alerj — mas agora dá vazão à escrita no primeiro livro de poemas com o filho Diego Coelho, que, contribui com alguns textos e assina as ilustrações. Além de levar um trio de forró à Livraria Folha Seca, na terça-feira (7), o lançamento de "Baião de dois" vai servir o quitute nordestino.