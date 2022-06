O pré-candidato Emir Larangeira é entrevistado pelo Estúdio B - Divulgação

O pré-candidato Emir Larangeira é entrevistado pelo Estúdio BDivulgação

Publicado 03/06/2022 11:00

Aspira do PMB ao governo do Rio, o coronel PM da reserva Emir Larangeira não gostou nada das câmeras recentemente adicionadas aos uniformes da corporação. Em entrevista a Marlon Brum, do Estúdio B, disse que vai retirar os equipamentos no dia seguinte — se eleito...