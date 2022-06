Romário - Reprodução/Instagram

Publicado 02/06/2022 15:33

A Assembleia Legislativa do Rio acaba de aprovar a concessão da Medalha Tiradentes, maior honraria da Casa, ao senador Romário. Em ano eleitoral, com o Baixinho em campo para tentar mais oito anos em Brasília, a homenagem foi proposta pelo coleguinha de PL Renato Zaca — pré-candidato a federal.

O PSB e o PSOL registraram o voto contrário.

André Ceciliano, presidente da Alerj e potencial concorrente de Romário, foi favorável. Mas não perdeu a oportunidade de dar uma leve alfinetada no ex-jogador de futebol:

"Votei favorável porque foi um grande artilheiro do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, entre outros clubes. Está devendo gol como senador, mas que fez muitos gols, fez", disse.