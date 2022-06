Endereço onde deveria haver um núcleo do programa Rio em Forma - Divulgação

Publicado 02/06/2022 09:00

Ostentando números como 400 núcleos e 20 mil alunos, o programa Rio em Forma, da prefeitura, entrou no radar do vereador Pedro Duarte (Novo). Mas o caminho para fiscalizar a ação está mais para uma corrida com obstáculos. Primeiro, o site que listava todos os locais de atendimento... saiu do ar. Mesmo assim, acessando uma versão anterior do portal, ele conseguiu encontrar vários endereços. Em uma visita, se deparou com uma concessionária. Em outra, com um posto de gasolina. Em mais uma, em um condomínio na Zona Oeste, ninguém ouviu falar das prometidas aulas de balé. A secretaria diz que a página do projeto — interrompido em 2016 e retomado no ano passado — está atualmente "em construção" para ser atualizada e ter os dados corrigidos. "A questão orçamentária foi pauta de audiência pública na semana passada e todas as informações pedidas serão repassadas, assim que for feito requerimento oficial pelo presidente da Câmara", diz a pasta.

Casa nova para a PM com 17,6 mil m²

Depois de 12 anos funcionando em espaço provisório, o 40° BPM (Campo Grande) ganhou nova sede. Na inauguração, Cláudio Castro (PL) fez um afago a Thiago Pampolha (União), que lutava pelo espaço para o batalhão desde 2013.

Mulher no comando

A advogada Marisa Gaudio, ex-presidente da OAB Mulher, acaba de assumir o comando da Caarj/OAB. Será a primeira mulher à frente da entidade responsável por ser o braço assistencial da Ordem dos Advogados do Brasil.

Picadinho

Depois de um pedido de Marcus Vinícius (PTB) a Cláudio Castro (PL) e ao comando da PM, o programa Bairro Seguro chega ao Alto da Serra, em Petrópolis, amanhã.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) realiza hoje um ato em homenagem aos 20 anos do assassinato do jornalista Tim Lopes.

Na sexta-feira, o Sesc Niterói inaugura a exposição gratuita "Monolux", do fotógrafo Vicente de Mello, com curadoria do poeta Eucanaã Ferraz.

Os advogados criminalistas Jaime Fusco e Edson Ribeiro realizarão uma live sobre os perigos da advocacia criminal no dia 09/06 às 18H no instagram @jaime_fusco.