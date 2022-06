Deputados voltam a usar máscara no plenário da Alerj. Na foto, Mônica Francisco (PSOL) - Octacílio Barbosa / Alerj

Publicado 02/06/2022 07:00

Um acessório que que já está nos rostos paulistas voltou a ser usado na Alerj: as máscaras. Com o crescimento dos casos positivos, parlamentares como Eliomar Coelho (PSB), Luiz Paulo (PSD) e Monica Francisco (PSOL) retomaram o uso do equipamento de segurança no plenário. A deputada inclusive chegou a pedir que a Casa passe a ter uma rotina de testagem. Por enquanto, não há planos para retroceder nas medidas de flexibilização — mas que há quem torça pela volta das sessões online em ano eleitoral, ah, isso tem.