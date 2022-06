Publicado 01/06/2022 18:41

Por 21 votos favoráveis, quatro contrários e uma abstenção, a prestação de contas do ex-prefeito José Luiz Nanci (Cidadania) – referente ao exercício financeiro de 2020 – foi aprovada pela Câmara Municipal de São Gonçalo durante sessão realizada nesta terça-feira (31).

Nas últimas eleições, os ventos no segundo maior colégio eleitoral do Rio levaram a biruta política para a direita, elegendo Capitão Nelson (PL). Mas, para bater de frente com o antigo chefe do Executivo, seria necessária uma articulação e tanto. O parecer do Tribunal de Contas do Estado foi favorável — portanto, para uma reviravolta, dois terços dos vereadores teriam que votar pela rejeição.