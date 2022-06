O governador Cláudio Castro (PL) - RAFAEL CAMPOS

Publicado 01/06/2022 08:00

Pré-candidatos do União estão enfrentando um dilema e tanto: quem convidar em seus eventos. Afinal, o partido tem um aspira ao Guanabara. Mas muitos gostariam mesmo é de contar com Cláudio Castro no palanque.