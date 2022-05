Apresentação do relatório da CPI da Intolerância Religiosa - Divulgação

Apresentação do relatório da CPI da Intolerância ReligiosaDivulgação

Publicado 31/05/2022 14:50

Já aprovado pela Assembleia Legislativa, o relatório da CPI da Intolerância Religiosa foi lido na manhã desta terça-feira (31) no plenário da Casa. No evento, o relator, Átila Nunes (PSD), disse que os ataques às religiões brasileiras se intensificaram de tal forma que as agressões deixaram de ser verbais para serem físicas. Ele lembrou de casos de depredações e incêndios em centros umbandistas e candomblecistas.



"Tem sido valiosa a ajuda ao nosso lado do Ministério Público e da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerancia (Decradi) para esse enfrentamento, já que o único meio capaz de conter os fanáticos religiosos é a aplicação rigorosa da lei", argumentou.

O relator ainda conclamou a Polícia Militar a se unir no esforço para conter as manifestações preconceituosas — e violentas, com o potencial de fazer vítimas.