Geral - Degradaçao do espaço publico na Cinelandia e Rua da Carioca, no centro do Rio. Na foto, lojas fechadas na Rua da Carioca. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/05/2022 09:00

Está na pauta de hoje da Alerj a ideia de transformar o Centro do Rio em uma zona franca — nos moldes da já existente em Manaus —, como uma forma de dar um up em uma das regiões que mais sofreu com a pandemia. Segundo um levantamento da Abadi citado pelo autor, Alexandre Freitas (Pode), a área terminou 2021 com uma vacância de 60% dos espaços comerciais. O impulso se dá principalmente pela redução do ICMS para 12% até 2032, atingindo uma vasta gama de produtos. Mas uma mudança já deve ser incorporada: entre as atividades econômicas listadas, a que beneficiaria "comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente" deve ser retirada, para não estimular... os ferros-velhos. E como o PL 5.677/2022 vem bem ao encontro dos planos da prefeitura, o poder municipal entrou no circuito. Por meio do seu presidente, Gustavo Guerrante, a Cdurp enviou uma nota técnica à Casa, pedindo a inclusão do Porto nos planos.





Marcando presença

Valdecy da Saúde vai poder contar com as estrelas do PL no lançamento da pré-candidatura à reeleição. Confirmaram presença Romário e Cláudio Castro — que sabe da importância de visitar a Baixada Fluminense.

Dentro do limite — e com folga

Se em 2019 a prefeitura estourou o teto de gastos com pessoal ao atingir, segundo o TCM, 54,32% da receita, a maré virou — com uma ajudinha do vento da Cedae: ontem, o DO trouxe um relatório ostentando um índice de 40,6%.

Picadinho

O Colégio Franco-Brasileiro, em Laranjeiras, será palco nesta terça de uma palestra sobre a aplicação do metaverso na Educação, com o especialista professor José Motta.

Nesta quarta, às 19h30, estreia o programa Levanta Ao Vivo, com shows musicais autorais, no Teatro Solar de Botafogo.

A exposição "Maria Martins: desejo imaginante", na Casa Roberto Marinho, segue em catálogo até o próximo dia 26.

O Centro Cultural Justiça Federal inaugura, nesta quarta, a cafeteria Café com Arte. O horário para visitação é de terça a domingo, das 11h às 19h.