O deputado Márcio Canella (União), presidente da Comissão de Orçamento - Júlia Passos / Alerj

Publicado 29/05/2022 09:00

O deputado Márcio Canella (União) vai ter muito trabalho pelos próximos dias. Presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa e relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele vai dar parecer em 1.269 emendas apresentadas pelos colegas, que tiveram até a última quinta-feira (26) para protocolar suas propostas. "Tenho uma boa equipe técnica", garante o parlamentar. No calhamaço, estão proposições já tradicionais da Casa, como a de Luiz Paulo (PSD) para fazer com que os 20% de remanejamento sejam restritos a cada programa de trabalho, em vez de atingir toda a LOA. O veterano, aliás, mais uma vez tenta emplacar uma auditoria da dívida pública — alvo de uma CPI presidida por ele: "é uma provocação ao Executivo para acordar sobre esse drama", admite. Renan Ferreirinha (PSD) foi comedido, e apresentou apenas 10 emendas, incluindo uma para dar acesso às linhas de financiamento da AgeRio a quem é MEI.

Reforço no Segurança Presente

O governo do estado vai anunciar em breve a expansão do programa Segurança Presente para as cidades de Barra do Piraí e Volta Redonda, no Centro-Sul Fluminense. Em conversa com o apresentador Raphael De França, no Programa Conexão no Ar, na TV Max, o secretário de Governo, Rafael Thompson, revelou ainda que a capital não foi esquecida. Serão 320 novos agentes civis que vão reforçar as equipes do Segurança Presente no município do Rio.

Frejat na Alerj

Vai ter Frejat no plenário da Alerj, no dia 31 de maio. Mas não o músico e compositor, e sim seu pai, José Frejat. Aos 97 anos, o advogado ainda atuante e ex-deputado vai receber a Medalha Tiradentes, por iniciativa de Eurico Júnior.

Dos filmes adultos às urnas

Diretamente do universo pornô para a política, Bianca Naldy quer se eleger como deputada estadual. A atriz se filiou ao partido Agir, o antigo PTC — que andou buscando atrair quadros entre os… conservadores.

Picadinho

No dia 22, uma encenação voluntária de "Ópera do Malandro", de Chico Buarque, busca angariar fundos para a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (Sbat).

O grupo Trompetes da UniRio se apresenta hoje no Salão Assyrio, do Theatro Municipal, às 11h, com ingressos populares.

Amanhã, Maryzélia leva sua influência das tradicionais sambas de roda ao Boteco do Zeca Pagodinho, no Flamengo.

Na quarta-feira, tem debate no MAM sobre os 60 anos do assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira, cuja trajetória foi contada em "Cabra marcado para morrer".