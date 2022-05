Pré-candidatura de Alessandro Molon recebe o apoio formal do PSOL - Divulgação

Publicado 27/05/2022 16:09 | Atualizado 27/05/2022 16:31

A pré-candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado acaba de receber o apoio de mais um partido. Nesta sexta-feira (27), o PSOL oficializou que está ao lado do deputado federal — assim como já tinha feito a outra legenda da federação, a Rede

Luciana Boiteux, que tinha se apresentado como uma opção da casa, se diz "à disposição" do partido. Ela afirma, no entanto, não ter sido chamada para nenhuma mesa de negociação, e considera o embarque na postulação de Molon como um "erro político". A primeira suplente do PSOL na Câmara do Rio vê fragilidade na candidatura do adversário. Ela pretende divulgar uma carta aberta em suas redes sociais às 18h.

O encontro para selar a aliança contou com uma constelação de psolistas: estavam presentes a federal Talíria Petrone, os estaduais Monica Francisco e Flávio Serafini, além dos vereadores cariocas Tarcísio Motta, Marcos Paulo e Thaís Ferreira. Na reunião, foi entregue um documento pedindo a união da esquerda e chamando uma mobilização da militância antibolsonarista no estado.

Para Molon, o apoio "demonstra que é possível construir a unidade da esquerda em torno de uma chapa decidida a enfrentar o bolsonarismo e seus representantes, sem dubiedades ou concessões".