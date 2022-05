Sociedade de Pneumologia do Rio de Janeiro (Sopterj) luta contra a regulamentação dos cigarros eletrônicos - Divulgação

Publicado 26/05/2022 17:08

No dia de combate ao tabagismo (31/05), a Sociedade de Pneumologia do Rio de Janeiro (Sopterj) já escolheu o foco — os cigarros eletrônicos. A entidade de classe luta para barrar a liberação do novo veículo para o consumo de tabaco, que agora tem como alvo o público mais jovem.

Para frear a regulamentação dos cigarros eletrônicos pela Anvisa, em abril deste ano a Fiocruz elaborou um manifesto que foi assinado por entidades como a Associação Médica Brasileira e a própria Sopterj.

Segundo Alessandra Costa —a Coordenadora da Comissão de Tabagismo da entidade — os usuários de cigarros eletrônicos têm seis vezes mais chances de experimentar cigarros convencionais, e quatro vezes mais chances de se tornarem dependentes deles. Nos países que regulamentaram a tecnologia, já foi percebido o aumento de doenças cardiovasculares na faixa abaixo de 50 anos e maior risco de AVC entre jovens.