Remoção dos depósitosDivulgação

Publicado 26/05/2022 13:42 | Atualizado 26/05/2022 13:45

Oito depósitos clandestinos foram encontrados enterrados na areia da praia do Flamengo, posto 2, nesta quarta (25). A ação de remoção foi solicitada pela prefeitura e realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop).

Foram mais de 300 itens recolhidos, entre eles cadeiras de praia, dinheiro, uma máquina de cartão, redes de vôlei, bolas, além de garrafas de vidro, bebidas diversas e biscoitos. Os agentes também retiraram as estruturas de armazenamento.

“Seguiremos trabalhando de forma conjunta para coibir as irregularidades na zona sul do Rio e vamos continuar com as operações nas ruas para garantir o ordenamento”, reforça Flávio Valle, subprefeito da zona sul.