Carlinhos da BarreiraREPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 26/05/2022 08:00

Cumprindo prisão domiciliar, o vereador de Caxias Carlinhos da Barreira cumpre agenda de pré-candidato — com adaptações. As reuniões com cabos eleitorais têm que ser feitas em casa mesmo. E as tradicionalíssimas fotos em canteiros de obras são estreladas por sua equipe. Já o processo de cassação está parado na Câmara: a Casa aguarda um posicionamento judicial.