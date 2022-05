Zonas Sul e Oeste estão promovendo a campanha "Agasalho, a solidariedade que aquece" - Divulgação

Publicado 25/05/2022 16:09

Com a chegada do frio, as unidades municipais de saúde das zonas Sul e Oeste estão promovendo a campanha “Agasalho, a solidariedade que aquece”. A mobilização segue até o final de junho.

As doações, que serão destinadas a pessoas em situação de rua, podem ser entregues nas clínicas da família ou centros municipais de saúde da Zona Sul e dos bairros de Bangu, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Senador Camará, Vila Kennedy e ainda, na UPA Rocinha.