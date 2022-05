Câmara leva discussão do Plano Diretor aos bairros para ouvir demandas - Divulgação

Publicado 25/05/2022 15:38

Depois de várias audiências públicas no próprio Palácio Pedro Ernesto para debater a proposta de Plano Diretor enviada pela prefeitura, a Câmara entra, na semana que vem, na fase de levar as discussões aos bairros — para estimular a participação da população. Mas o ponto de partida será na própria Cinelândia, já que a primeira audiência territorial é sobre o Centro. O encontro acontece na quarta-feira (1º), às 10h.

Na semana seguinte, os vereadores já começam a se deslocar: no dia 06, a Zona Sul estará em pauta, com audiência às 18h no Colégio Santo Inácio. Já no dia 08, às 18h, a Casa dos Açores será palco da audiência territorial da Grande Tijuca. Todas as áreas de planejamento serão visitadas ao longo dos próximos meses.

O Plano Diretor, projeto que estabelece os parâmetros e instrumentos para o desenvolvimento da cidade pelos próximos dez anos, começou a ser debatido em março deste ano. Presidente da comissão especial para debater o tema, o vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) reforça a importância de que os cariocas compareçam às reuniões para apresentar suas demandas.