Vereador Gabriel Monteiro é acusado de abuso sexual, assédio sexual e moral por ex-funcionários e quatro mulheres - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/05/2022 09:00

O cardápio servido pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio, que analisa o processo por quebra de decoro parlamentar de Gabriel Monteiro, é canja de galinha — ou melhor, cautela. Até o momento, todas as decisões do colegiado têm sido tomadas de forma unânime. E, além disso, as reuniões são acompanhadas pelo procurador da Casa para garantir uma estrita conformidade com o regimento. Tanto cuidado não é à toa. O youtuber, que inicialmente seria candidato à Alerj, passou ao posto de aspira a federal, com a missão de puxar votos para o PL de Jair Bolsonaro e Cláudio Castro. São duas as possíveis tábuas de salvação. A primeira exigiria que um integrante do Conselho desse a cara a tapa e apresentasse um relatório alternativo mais brando, garantindo a elegibilidade do ex-PM. Mas há também quem aposte em uma misteriosa virose que deixe parte dos vereadores de cama bem no dia da fatídica votação — dispersando, assim, o desgaste para toda a Câmara.

Alternativa à radicalização

Preterida no processo seletivo do Novo pela vaga de aspira ao Palácio Guanabara, a engenheira Juliana Benício decidiu não concorrer este ano e se dedicar aos bastidores. Junto com a pedagoga Andreia Onorato, ela lança no próximo dia 4 o Movimento do Trevo, uma ONG para promover a moderação na política — e, a reboque, o combate à manipulação nas redes sociais. Em sintonia com a proposta, o evento terá debatedores de outros campos ideológicos.

Picadinho

Até 31 de maio, estão abertas as inscrições para o Programa de Formação em Gestão de Pessoas, para servidores públicos. As aulas, pela Internet, vão a outubro. Informações: https://bityli.com/LAkhzb

Na quinta, a Assembleia Legislativa do Rio fará uma sessão solene em homenagem ao centenário de Leonel Brizola

Hoje, às 16h, a OAB-RJ transmitirá no Youtube um debate sobre o tema "Dia Internacional das Crianças Desaparecidas"

Hoje, às 10h, o Ilê Axé Iyá Omi Yó, em Magé, recebe o debate "Terreiros e Direitos", sobre cidadania e reconhecimento das religiões afro. Ricardo Lodi e Élika Takimoto participam.