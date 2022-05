Danielle Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha - Reprodução / redes sociais

Publicado 24/05/2022 10:00

Embora tenham ficado longe da Câmara dos Deputados em 2018, Danielle Cunha e Francisco Floriano estão sendo tratados a pão-de-ló no União Brasil. Os dois são considerados aspiras com potencial, e receberão o mesmo volume de recursos partidários que deputados de mandato. Vale lembrar que votos em mulheres e negros contam em dobro para o cálculo do fundo partidário.