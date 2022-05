Clarissa Garotinho, Marcelo Crivella e Wladimir Garotinho - Reprodução / redes sociais

Publicado 24/05/2022 07:00

Clarissa Garotinho (União) e Marcelo Crivella (Republicanos) superaram as mágoas e estão cada vez mais próximos — inclusive estiveram juntos em um culto da Igreja Universal do Reino de Deus em Campos dos Goytacazes. A deputada foi secretária do ex-prefeito, mas concorreu contra ele em 2020.

Os dois, atualmente, estão incluídos nas pesquisas de intenção de voto para o Senado — mas que ninguém se surpreenda se um deles tirar o time de campo para apoiar o outro.

