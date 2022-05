Boulevard Olímpico conta com grafites de Eduardo Kobra - Alexandre Macieira/Rio CVB

Boulevard Olímpico conta com grafites de Eduardo Kobra Alexandre Macieira/Rio CVB

Publicado 24/05/2022 09:00

A Prefeitura do Rio quer garantir, ainda neste semestre, o sinal verde da Câmara para criar a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), que vai concentrar todas as concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) do município. Para viabilizar a estrutura, a estatal responsável pela administração da Zona Portuária, a Cdurp, vai incorporar a RioSec — criada na gestão anterior para negociar títulos da dívida pública carioca, mas que nunca saiu do papel. O PLC 55 foi apresentado ainda no ano passado, mas ficou em marcha lenta. Agora, depois de uma série de reuniões dos vereadores com o secretário de Relações Governamentais, Jorge Arraes, o projeto foi incluído na pauta desta semana. Já há inclusive um acerto para a incorporação de emendas, que serão apresentadas após a aprovação na primeira votação. No horizonte da futura companhia, estão projetos como a gestão do Souza Aguiar, assim como a prestação de serviços de consultoria fora da capital.

Previsão do tempo em Petrópolis

O trio de senadores Carlos Portinho, Romário e Flávio Bolsonaro se comprometeu a destinar recursos de emendas para ajudar Petrópolis a se preparar para o tempo ruim. A ideia é instalar um radar de banda X, considerado o melhor equipamento para prever chuvas, no Pico do Couto. A localização, no entanto, ainda precisa ser estudada pela FAB, que pediu 45 dias para realizar um estudo técnico. Ontem foi feita a primeira reunião para viabilizar a aquisição.

picadinho

O Programa Empoderadas promove hoje o Projeto Renasce Mulher em Nilópolis para fornecer assistência jurídica, psicológica e social às vítimas de violência e abuso.

Nesta quarta-feira, o West Shopping, em Campo Grande, promove campanha de vacinação contra a gripe e a Covid-19.

Um concerto lírico vai embalar o lançamento do livro 'Panorama da ópera no Brasil', quarta-feira, às 18h, no Teatro Dulcina.

O projeto "Reconto - cada qual no seu recanto" desembarca no Sesc Copacabana para uma nova apresentação na quarta-feira, às 18h e com entrada franca.