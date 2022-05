Palácio Guanabara - Agência O Dia

Palácio GuanabaraAgência O Dia

Publicado 25/05/2022 07:00

Nas palavras de uma raposa da política, o governador Cláudio Castro entrou no inferno astral. Com a chapa completa ainda indefinida, os adversários começam a se animar, corroendo o amplo arco cuidadosamente construído. No interior do estado, Marcelo Crivella vem reunindo multidões de até 5 mil pessoas — e já tem quem crave uma nova candidatura não ao Senado, mas ao governo. Já no União, a postulação de Garotinho é vista como inevitável caso ele realmente consiga apresentar bons números nas pesquisas.