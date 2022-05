Estação General Osório, em Ipanema, na Zona Sul do Rio - Divulgação / Metrô Rio

Publicado 26/05/2022 07:00

O secretário estadual de Turismo, Sávio Neves está com várias ideias para fortalecer o Rio como marca — tanto para visitantes brasileiros, como gringos. Ele já acertou com o Metrô e com a pasta de Transportes, e os nomes das estações Cantagalo e General Osório passarão a ser precedidas pelos respectivos bairros, Copacabana e Ipanema. Mas o principal desafio é internacional: com o apoio do diretor da American Airlines, o carioca Alexandre Cavalcanti, eles querem trocar a etiqueta GIG, do Galeão, pela simbólica… RIO.