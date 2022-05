Plenário da Assembleia Legislativa do Rio - Thiago Lontra / Alerj

Publicado 25/05/2022 16:12

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), anunciou nesta quarta-feira (25) os deputados responsáveis por analisar cada c andidatura ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). A vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Aloysio Neves é de indicação do Legislativo.