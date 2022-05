fachada do tce - Arquivo O dia

Publicado 21/05/2022 09:00

Coma formação já definida do páreo pela vaga de Aloysio Neves no Tribunal de Contas do Estado, começam as apostas sobre quem vai ficar com o emprego vitalício. Os já esperados Márcio Pacheco (PSC) e Rosenverg Reis (MDB) foram os mais rápidos, e registraram as candidaturas no primeiro dia do edital. Val Ceasa (Patri) também entregou sua documentação, junto com Dr. Deodalto (PL).Nos bastidores, o médico da Baixada é visto como herdeiro para os votos já angariados pelo empresário de produtos agrícolas — que, segundo o folclore, teria conseguido mais de 30 apoios. No entanto, não são poucos os comentários sobre uma impugnação do aspira, com base em seu grau de instrução: ele concluiu apenas o Ensino Fundamental. Às candidaturas avulsas do advogado Helson Oliveira e do servidor do TCE Hans Springer, também se uniu Alexandre Freitas (Pode). O deputado se oferece como uma "alternativa que sabe fazer boa política, mas que também é capaz de atender às necessidades técnicas".

Patinhas na Cinelândia

O eleitorado dos defensores de animais, que já é disputado por Luiz Ramos Filho (PMN) e Marcos Paulo (PSOL) pode ganhar mais uma vereadora no ano que vem. A protetora Christianne Duarte, a Chris da Quatro Patinhas, é a primeira suplente do PL na Câmara do Rio. O partido de Bolsonaro e de Cláudio Castro tem planos para Marcos Braz mudar de casa. Afinal, na eleição passada, o vice-presidente do Flamengo chegou à Cinelândia com 40 mil votos na bagagem.

Feira da madrugada

Com o aumento das chamadas "feiras de ferro velho da madrugada" (e o alto índice de furtos de cabos, placas e afins), o estadual Dionisio Lins apresentou um projeto para proibir o funcionamento de ferros velhos durante a noite.

Disputa pelas urnas internas

Ainda nem se sabe quem conquistará um novo mandato na Alerj, mas a disputa antecipada pela presidência ganhou gás recentemente. Na corrida, estão Jair Bittencourt, Marcio Canella, Rodrigo Bacellar e Tia Ju.

Picadinho

Sol Miranda e Jeniffer Dias encabeçam a ação "Tudo que aqueça", de arrecadação de agasalhos para pessoas em situação de rua, amanhã, na Casa com a Música, na Lapa.

No fim de semana, a Aliança Francesa leva ao CCBB um coletivo para duas apresentações gratuitas e oficinas.

A EAV lançou ontem o edital para dois programas de formação nos campos das artes e da cultura.

Rafael Aloisio Freitas participa amanhã de missa com Dom Orani na Igreja de Santa Rita de Cássia. É dele a lei que inclui o dia da santa no calendário do município.