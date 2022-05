O prefeito Alan Bombeiro teve as contas de 2020 reprovadas pelo TCE e pela Câmara Municipal de Mangaratiba - Foto: Divulgação

O prefeito Alan Bombeiro teve as contas de 2020 reprovadas pelo TCE e pela Câmara Municipal de MangaratibaFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2022 09:00 | Atualizado 26/05/2022 11:28

Atualização em 26/05, com esclarecimentos:

Com menos de 40 mil eleitores, de acordo com dados de 2018, o município de Mangaratiba se tornou palco de um duelo entre as grandes bancas de advocacia eleitoral do Rio. E não é para menos: por trás da ação que determinou a cassação dos diplomas dos vereadores eleitos e suplentes do Avante, por fraude na cota de gênero, está a disputa pelo comando da cidade. Leandro de Paula, condenado à perda do mandato, é o presidente da Comissão Processante que investiga o prefeito Alan Bombeiro — em um processo que pode resultar em impeachment. A tese vencedora, apresentada pelo escritório de Eduardo Damian, afirma que as supostas candidatas nem ao menos participaram do evento que definiu a nominata. E os argumentos de Vânia Aieta não sensibilizaram o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, que, de forma unânime, decidiu pela retotalização dos votos na Costa Verde. A reviravolta beneficia Dr. Davi, que vai reforçar... a base governista.

A ação citada nesta nota foi proposta pelo suplente Dr. Davi (Cidadania), por meio do advogado Marcio Alvim. Caso não haja recurso ou a sentença seja confirmada em instância superior, ele herda o mandato de Leandro de Paula, representado por Afonso Destri. O prefeito Alan Bombeiro não é parte na ação, mas pode ser beneficiado ao ganhar mais um aliado na Câmara.







Esperando o apito

O secretário de Esportes, Alessandro Carracena, e o reitor da Uerj, Mário Sérgio Carneiro, estão com tudo pronto para assinar uma cooperação técnica. A tabelinha é para criar um museu totalmente voltado aos esportes.

Da Baixada para os parlamentos

O deputado Carlos Augusto (PL) vai repetir a dobradinha de 2020, quando se candidatou à Prefeitura de Nova Iguaçu. Em uma parceria interpartidária, os panfletos serão com seu então vice, Igor Porto (Podemos).

Picadinho

A artista plástica Beatriz Basso tem suas obras expostas na mostra "Portais e Travessias", no showroom da Tartaglia Arte, Shopping Cassino Atlântico.

Nesta quinta, a escritora Isa Colli participa da Bienal Rubem Braga 2022, evento literário do Espírito Santo.

Nesta quinta, os Gilsons participam pela primeira vez do "Couvert artístico" da JBFM.

A Cinemateca do MAM apresenta a 11ª edição do International Uranium Film Festival (Festival de Cinema da Era Atômica) no Rio de Janeiro, de 19 a 29 de maio.