Tarcísio Motta discursa no Buraco do Lume, no Centro do RioDivulgação

Publicado 26/05/2022 11:00

A esquerda está animada para avançar na Zona Oeste. No último fim de semana, o cria da área William Siri (PSOL) levou o pré-candidato Marcelo Freixo (PSB) para caminhar pelo Calçadão de Campo Grande. A turma gostou da ideia e decidiu levar para lá o "PSOL nas ruas", no mesmo formato dos tradicionais atos no Buraco do Lume, no Centro. A principal arma para conquistar corações são as queixas locais, como (falta de) transporte e empregos.

Neste sábado (28), às 10h, o partido desembarca com nomes de peso de seus quadros. Além de William Siri, estarão os também vereadores Chico Alencar e Thais Ferreira, as deputadas estaduais Dani Monteiro e Monica Francisco, Monica Cunha, a pré-candidata ao Senado Luciana Boiteux e o Pastor Henrique Vieira.