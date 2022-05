A Escola de Samba da Portela pode ser tombada por seu valor histórico cultural - Divulgação

Publicado 26/05/2022 14:42 | Atualizado 26/05/2022 14:46

A Escola de Samba da Portela pode ser tombada por seu valor histórico cultural. Foi aprovado nesta quarta (25), na Câmara Municipal do Rio, o projeto de lei que regulamenta o tombamento. Agora, o prefeito Eduardo Paes tem 15 dias para vetar ou não a proposta de autoria de Vera Lins (Progressista).

Carinhosamente conhecida como “A Majestade do Samba”, com 22 títulos, a Portela é a maior campeã do carnaval carioca. A quadra da Escola recebe milhares de turistas brasileiros e estrangeiros, sendo conhecida como um dos pontos culturais do Rio de Janeiro.