Publicado 27/05/2022 11:00

O TRE-RJ prepara ações socioeducativas no mês de junho para se aproximar de assentamentos indígenas e quilombolas. O próprio presidente do tribunal, o desembargador Elton Leme, entrou pessoalmente na luta pela defesa da diversidade e estará no Quilombo Sacopã, dia 4. Responsável por projetos de educação para a cidadania, a Escola Judiciária Eleitoral atuará ainda em localidades como Aldeia Maracanã e Quilombo Maria Joaquina (Cabo Frio).